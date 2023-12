BCEPref AC Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Bce. Dieser Wandel in der Stimmung kommt zustande, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Bce negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Bce für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Bce in den letzten 7 Tagen als überkauft betrachtet werden können, da der RSI bei 89,4 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI für Bce von 64, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Bce diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Bce, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Bce mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent eine Rendite auf, die 96,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 103. Daher wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.