BCDIs im August

Nach den kräftigen Gewinnen im Juli kletterten die Kurse auch in der ersten Augusthälfte, um dann wieder auf breiter Front den Rückwärtsgang einzuschlagen. So legte beispielsweise der Dax bis zum 16. August um 3,2% zu und korrigierte von dort bis zum Monatsende um 7,7%. Gegenüber den Kursen vom 30. Juni befinden sich die Märkte aber noch immer im Plus. Im Einzelnen: Thomas...