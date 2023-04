BCDI auf neuem All-Time-High!

Am 13. April schloss der BCDI auf einem neuen historischen Höchststand von 228,94 Punkten! Seit Börseneinführung am 1. Juli 2014 hat der BCDI 128,9% bzw. im Mittel 9,9% p.a. gewonnen und damit alle europäischen Vergleichsindizes deutlich in den Schatten gestellt. Denn als zweitbester Europa-Index gewann der Stoxx Europe 50 NR in diesem Zeitraum nur 73,4% (6,5% p.a.), während...