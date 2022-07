BCDI: 8 Jahre Outperformance mit vier Buchstaben – happy Birthday!

Mit vier Buchstaben begann vor acht Jahren die Erfolgsgeschichte der Rosenheimer Investmentalternativen, in die Anleger heute mehr als 300 Millionen Euro investiert haben. Denn am 1. Juli 2014 wurde der boerse.de-Champions-Defensiv-Index, kurz BCDI, als erster offizieller Index für Champions-Aktien an Börse eingeführt. Zu seinem achten Geburtstag kann der BCDI auf eine äußerst...