BCB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Bcb-RSI liegt bei 29,69, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 30,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Bcb werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Bcb in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Bcb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,77 auf, was 64 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,05). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Bcb im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bcb damit 40,36 Prozent unter dem Durchschnitt (6,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,46 Prozent, wobei Bcb aktuell 31,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.