BCB Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Bcb-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent, was 132,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 139,02) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Bcb-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 5,77 insgesamt 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 16,62 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie der Bcb insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Allerdings liegen keine Analystenupdates zu Bcb aus dem letzten Monat vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Bcb liegt bei 0 USD, was angesichts des letzten Schlusskurses von 11,69 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bcb die Einschätzung "Gut".

Die Bcb-Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,64 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bcb damit 151455,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,34 Prozent, und Bcb liegt aktuell 32,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.