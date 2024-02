BCAL Diagnostics Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für Bcal Diagnostics Pty bei 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,1 AUD für die Bcal Diagnostics Pty-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,09 AUD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu sonst durchschnittlich diskutiert wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Bcal Diagnostics Pty-Aktie.

Die Auswertung der Anlegerkommentare in sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden. In den letzten Tagen wurden hingegen mehrheitlich negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI, eine negative charttechnische Bewertung sowie eine neutrale bis negative Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Bcal Diagnostics Pty-Aktie.