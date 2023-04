Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Das Pharma-Beteiligungsunternehmen BB Biotech (WKN: A0NFN3) wird von Kleinanlegern oftmals als Ersatz zu einem ETF (Exchange Traded Funds) genutzt. Doch weshalb nicht gleich in einen ETF investieren? Die Erklärung klingt plausibel. Denn das Management von BB Biotech besteht aus Investmentspezialisten sowie Fachkräften aus dem Gesundheitssektor und sollte einschätzen können, welche Medikamente und Therapien Zukunftspotenzial haben.

Während sich der Preis eines ETF-Anteils jedoch zwangsläufig mit dem Wert des gehaltenen Vermögens deckt, ist dies bei Beteiligungsunternehmen nicht der Fall. So kann der Kurs einer Aktie deutlich über oder deutlich unter dem NAV (Net Asset Value) liegen. Beträgt zum Beispiel der NAV bei der Porsche Automobil Holding über 100 Euro, notiert die Aktie lediglich im Bereich von 53 Euro (Stand: 04.04.2023, maßgeblich für alle Kennzahlen). Gänzlich anders ist die Lage bei BB Biotech.

Ist BB Biotech deutlich überbewertet?

Denn mit einem Aktienkurs von 50 Euro je Anteilsschein notiert das Schweizer Beteiligungsunternehmen deutlich über dem Wert des gehaltenen Portfolios. Dieses betrug zum Quartalsstichtag am 31.03.2023 lediglich 41,85 Euro. Somit bezahlt man für jede erworbene Aktie einen Aufpreis von 8,25 Euro oder 19,7 %.

Diese Form der Überbewertung besteht jedoch schon seit geraumer Zeit. Daher ist nicht davon auszugehen, dass sich über Nacht etwas daran ändern wird. Jedoch sollte man sich als Aktionär die Frage stellen, ob man eine Aktie, die einen Wert von 41,85 Euro verbrieft, um 50 Euro erwerben würde. Für mich selbst kann ich diese Frage klar verneinen.

Dennoch von BB Biotech überzeugt?

Nichtsdestotrotz stellt obige Analyse keine Kritik am Management dar. Ganz im Gegenteil, denn offensichtlich schätzt der Aktienmarkt die Fähigkeiten der Führungsetage als hoch ein und goutiert dies mit einem satten Bewertungsaufschlag.

Da BB Biotech jedoch sämtliche börsennotierten Depotpositionen veröffentlicht, kann man als Aktionär theoretisch auch die Einzelpositionen erwerben und somit das Portfolio von BB Biotech nachbilden. Würde man beispielsweise die sieben größten Positionen erwerben, hätte man das Portfolio des Schweizer Beteiligungsunternehmen bereits zu 60,8 % abgedeckt. In Zeiten niedriger Transaktionskosten definitiv eine Alternative.

Alternative zu BB Biotech

Eine weitere Option, um diversifiziert in den Pharma- und Biotechnologiesektor zu investieren, stellt der iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF dar. Denn aufgrund der Architektur eines ETFs wird dieser stets zu den aktuellen Marktwerten gehandelt. Somit muss man keinen Aufpreis auf den inneren Wert des Portfolios bezahlen. Dennoch sollte an dieser Stelle nicht das Risiko der Branche vergessen werden. Denn während hohe Kursgewinne in Zeiten der globalen Pandemie alltäglich waren, hat sich die Lage in den letzten Monaten deutlich normalisiert. Somit sollte man eine Investition nur im Rahmen eines strikten Risikomanagements in Erwägung ziehen.

Michael besitzt Aktien von der Porsche Automobil Holding. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

