BB Biotech-Aktie: Was tun beim Delisting? Tipps und Ratschläge

Die Aktie von BB Biotech hat sich in den vergangenen 5 Handelstagen als Sieger erwiesen. Am Freitag schloss das Papier mit einem beeindruckenden Anstieg von 3,12 Prozent ab. In der Zwischenzeit gab es wichtige Neuigkeiten für alle Aktionäre von BB Biotech – das Unternehmen will sich nämlich vom italienischen Börsenmarkt zurückziehen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Verwaltungskosten zu senken, da die Handelsvolumina an den italienischen Börsen in den letzten Jahren sehr niedrig waren.

Delisting auf dem italienischen Markt!

BB Biotech informierte kürzlich darüber, dass ihre Aktien am 5. September aus dem Euronext Star Mailand-Handel herausgenommen werden sollen. Aktionären wird jedoch bis zum morgigen Tag des 4. Septembers noch Gelegenheit gegeben, ihre Anteile zu handeln.

Obwohl die Eigentümerschaft der Aktien...