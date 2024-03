BB Biotech Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein nützlicher Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Bb Biotech-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 56,15 führt zu derselben "Neutral"-Bewertung. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bb Biotech.

Das Anleger-Sentiment für die Bb Biotech-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es in den sozialen Medien in den letzten Tagen keine bedeutenden diskutierten Themen.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen Wochen für Bb Biotech eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für das Unternehmen war in den letzten vier Wochen neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bb Biotech-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.