BB Biotech Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Bb Biotech liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bb Biotech daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, spielt dabei eine Rolle. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bb Biotech-Aktie beträgt 41,96 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 42,6 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,52 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Bb Biotech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Bb Biotech-Aktie mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bb Biotech-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Bb Biotech hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

