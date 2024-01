BB Biotech Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Bb Biotech bei 32,53 liegt, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 34 für die Bb Biotech, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in der Kategorie "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Bb Biotech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Bb Biotech mit 42,75 CHF inzwischen +10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,68 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Bb Biotech wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bb Biotech war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bb Biotech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

