BB Biotech AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2022 vorgelegt. Der Bericht enthält neben den geprüften Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zur Positionierung von BB Biotech, den abgedeckten Investmentthemen und den Portfoliopositionen.

Das Jahr 2022 hielt für globale Aktien- und Anleihemärkte ein volatiles Marktumfeld mit erheblichen, schrittweisen Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken bereit, angeführt vom US-Fed. Die Biotechaktien entwickelten sich uneinheitlich. Large Caps legten im abgelaufenen Jahr zu, während Small und Mid Caps teilweise heftige Korrekturen erlitten. Die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech lag 2022 bei -24.3% in CHF und -19.0% in EUR und blieb damit deutlich hinter der Portfolioperformance von -11.0% in CHF, -6.7% in EUR und -12.1% in USD zurück. BB Biotechs Nettoverlust für das Jahr 2022 belief sich auf CHF 358 Mio.

Wie bereits am 20. Januar 2023 angekündigt, schlägt BB Biotech eine Dividende von CHF 2.85 pro Aktie vor, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2022 entspricht. Damit wird die bisherige Ausschüttungspolitik weitergeführt.

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest.

BB Biotech AG | Powered by GOYAX.de