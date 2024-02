BBVA Banco Frances Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Wochen konnte bei Banco Bbva Argentina eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Analyse herangezogen wurden. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Bei der Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Banco Bbva Argentina für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banco Bbva Argentina-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, weshalb hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Banco Bbva Argentina auf 2,7 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,62 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -40 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -21,36 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt liefern die Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und der technischen Analyse somit ein eher negatives Gesamtbild für die Banco Bbva Argentina-Aktie.