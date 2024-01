BBVA Banco Frances Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten, und dazwischen als neutral. Der RSI der Banco Bbva Argentina liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 79,53 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über die Aktie von Banco Bbva Argentina diskutiert. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Banco Bbva Argentina hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen von -38,63 Prozent bzw. -41,18 Prozent auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Banco Bbva Argentina-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung der Banco Bbva Argentina-Aktie als "Schlecht" basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.