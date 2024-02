BBVA Banco Frances Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Banco Bbva Argentina-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,71 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1,62 EUR lag, was einem Unterschied von -40,22 Prozent entspricht. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 2,1 EUR und der letzte Schlusskurs bei 1,62 EUR, was einer Abweichung von -22,86 Prozent entspricht. In der Summe erhält die Banco Bbva Argentina-Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamten "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Insgesamt zeigt sich eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bbva Argentina-Aktie auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da der RSI25 bei 100 Punkten liegt und somit auf eine Überkauftheit hinweist.

Insgesamt ergibt sich für die Banco Bbva Argentina-Aktie eine eher negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.