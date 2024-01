BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -26,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (-3,64 Prozent) ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI (Wert: 51,43) bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Auch die Anleger-Stimmung und der Buzz im Markt zeigen sich neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien gab es in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie somit durchgehend ein "Neutral"-Rating.