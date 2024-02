BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 74,51 bestätigt diese Überkauftheit und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie wurde anhand von sozialen Plattformen analysiert. Dabei wurden neutrale Kommentare und Themen festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie mit 7,75 EUR derzeit -11,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Betrachtet man die letzten 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei -30,24 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.