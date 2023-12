BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Das liegt auf Eis

Der gleitende Durchschnittskurs der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien hat sich auf 12,87 EUR erhöht, während der Aktienkurs selbst 9,4 EUR beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von -26,96 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 9,52 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von -1,26 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) genutzt werden. Der RSI des Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien liegt bei 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beträgt die Ausprägung 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dieser Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigt Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Einstufung für Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien.