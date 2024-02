BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Sentimentsbarometer bewertet Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien insgesamt als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen. Langfristig wurde eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien mit einem RSI-Wert von 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 74, was ebenfalls als Signal für eine überkaufte Aktie gilt, und somit zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,23 EUR. Der letzte Schlusskurs von 7,75 EUR weicht somit um -30,99 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,23 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.