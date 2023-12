BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien wurde sowohl anhand von Bankanalysen als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass sich die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts sowohl in einem längeren Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen neutralen Trend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 12,63 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 9,43 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien insgesamt als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.