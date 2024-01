BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie zeigt laut einer Analyse nur geringe Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie ebenfalls neutrale Werte, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Auch die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich ein Rückgang des Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein anderes, neutrales Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie damit eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien, als auch in der technischen Analyse.