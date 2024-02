BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Was wird das noch werden?

Die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien hat in den letzten Tagen eine schlechte Performance gezeigt, basierend auf der technischen Analyse. Der Kurs liegt derzeit 10,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 29,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien waren. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend negative Themen und daher wird die Aktie heute neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 74,51, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine neutrale Einstufung, was auf eine durchschnittliche Aktivität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich für die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem RSI und dem Sentiment und Buzz.