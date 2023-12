BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien liegt bei 52,63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleiches gilt für den RSI25, der sich auf 50 beläuft. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität für Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,87 EUR, während der aktuelle Kurs 9,4 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -26,96 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,52 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote von "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.