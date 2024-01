BBI Buergerliches Brauhaus Immobilien Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Heute werden wir die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie anhand verschiedener technischer und sentimentaler Indikatoren analysieren.

Beginnen wir mit der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,43 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 9 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,38 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Nun zu Sentiment und Buzz. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI). Der RSI liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet, während der RSI25 bei 51,43 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Bbi Buergerliches Brauhaus Immobilien-Aktie eine neutrale bis schlechte Bewertung auf Basis der verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.