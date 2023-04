Die BBFW bringt die Kreativität und das Geschäft der globalen Brautmode zu ihrem höchsten Ausdruck

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Barcelona erklärt sich immer mehr zur Welthauptstadt der Brautmode. Eine Führungsrolle, die vom 19. bis 23. April während der Feierlichkeiten zur Barcelona Bridal Fashion Week (https://barcelonabridalweek.com/) (BBFW) erneut unter Beweis gestellt wird, einer Benchmark-Veranstaltung für die großen internationalen Marken, aufstrebenden Talente und Haute-Couture-Firmen der Branche, die ihre Kreationen für die kommende Saison 2024 präsentieren. Der Laufsteg mit den Modenschauen von 34 Designern und ELIE SAAB als Hauptattraktion wird die Trends voranbringen, während die Messe mit mehr als 350 ausstellenden Marken die Geschäfts- und Handelskontakte mit Einkäufern und Händlern aus 90 Ländern fördern wird.Die BBFW startet mit dem Laufsteg, wo 34 Designer aus 15 Ländern vier Tage lang ihre neuen Kollektionen zeigen werden. Es werden die neuen Kollektionen führender spanischer Brautmodekreateure wie Jesús Peiró, Rosa Clara, Atelier Pronovias, Nicole Mailand, Isabel Sanchis, Sophie et Voilà, Yolancris, Marco & María und Ramón Sanjurjo zu sehen sein. Außerdem werden die internationalen Namen Cymbeline (Frankreich), Agnieszka Swiatly (Polen), Marylise & Rembo Styling und Carta Branca (Belgien), The Atelier Couture von Prof. Jimmy Choo (Malaysia), Julia Kontogruni (Bulgarien), Demetrius und Carlo Pignatelli (Italien), Modeca (Niederlande), Joli Poli (Vietnam), Wona Concept & Eva Lendel (Ukraine), Madeline (USA) oder Ines de Santo (Kanada) präsent sein.ELIE SAAB (https://us.eliesaab.com/collections/bridal-spring-2023) im RampenlichtDarüber hinaus wird ELIE SAAB, die libanesische Haute-Couture-Marke, die von den Stars auf dem roten Teppich und von den Königshäusern Europas und des Nahen Ostens bevorzugt wird, am 19. April im Rahmen einer besonderen Veranstaltung weltweit erstmals ihre Brautkollektion präsentieren, exklusiv in Barcelona.Und vom Laufsteg zum Geschäft. Neben dem Laufsteg werden auf der Messe mehr als 350 Marken aus 34 Ländern vertreten sein. Neben Spanien – dem weltweit zweitgrößten Exporteur von Brautmode – sind die USA, Frankreich, Italien, Polen und die Niederlande die Länder mit den meisten ausstellenden Firmen auf der BBFW. Etwa 30 % der Marken nehmen zum ersten Mal an der Messe teil, angezogen von der hohen Anziehungskraft der Veranstaltung (70 % der Besucher sind international) und der erwiesenen Effizienz beim Abschluss von Geschäften, die weltweit führend ist.Mit dem Ziel, die Geschäftsmöglichkeiten für die ausstellenden Marken zu verbessern, hat die BBFW im Rahmen verschiedener Internationalisierungsprogramme strategische Einkäufer und Planer aus Italien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, den USA, China, Brasilien, Japan, Südkorea, Mexiko und Südostasien direkt eingeladen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054675/Fira_de_Barcelona.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-bbfw-bringt-die-kreativitat-und-das-geschaft-der-globalen-brautmode-zu-ihrem-hochsten-ausdruck-301798253.htmlPressekontakt:Salvador Bilurbina,sbilurbina@firabarcelona.com,+34 628 162 674Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell