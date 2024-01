BAUMDICK GmbH: Auszeichnung als Deutschlands Wachstumschampion 2024

Oldenburg (ots) -Die BAUMDICK GmbH, ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und Unterstützung erfolgreicher Onlineshops spezialisiert ist, wurde kürzlich als einer von Deutschlands Wachstumschampions 2024 ausgezeichnet. Der renommierte Titel wurde von der Marke FOCUS-Business verliehen, die bereits zum neunten Mal in Folge die Wachstumschampions des Landes präsentiert.Gründer und Geschäftsführer Torben Baumdick: "Der E-Commerce hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Unsere Mission bei der BAUMDICK GmbH ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Vision eines eigenen Onlineshops zu verwirklichen, selbst wenn sie über keine Vorkenntnisse verfügen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden alles beizubringen, was für einen gelungenen Start im E-Commerce nötig ist. Die Auszeichnung als Wachstumschampion 2024 bestätigt unseren Erfolg in dieser Mission."Der Auszeichnung von FOCUS-Business zufolge zählt die BAUMDICK GmbH mit einer erstaunlichen Wachstumsrate von 130 Prozent zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Die Auswahl der Wachstumschampions 2024 erfolgte durch die Statista GmbH im Auftrag von FOCUS-Business. Von über zwei Millionen im Handelsregister eingetragenen Unternehmen wurden 13.300 Firmen mit signifikantem Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum zur Bewerbung eingeladen. Die 500 Unternehmen mit den höchsten durchschnittlichen Wachstumsraten pro Jahr wurden anschließend in die Rangliste der Wachstumschampions aufgenommen.In der Bewerbung legten die Unternehmen ihre testierte Umsatzentwicklung der Jahre 2019 bis 2022 offen. Da börsennotierte Unternehmen ihre Umsatzzahlen veröffentlichen müssen, flossen auch sie in die Analyse mit ein. Die strengen Kriterien für die Auszeichnung erforderten ein erhebliches Mitarbeiter- und Umsatzwachstum. Unternehmen mussten im Jahr 2019 einen Mindestumsatz von 100.000 Euro und im Jahr 2022 einen Mindestumsatz von 1,8 Millionen Euro erreichen. Darüber hinaus wurde die BAUMDICK GmbH von FOCUS-Business auf Platz zwei der Wirtschaftsunternehmensberatungen gewählt und zählt damit als Nummer eins der deutschen E-Commerce Unternehmensberatungen."Angesichts der unabhängigen Analysen und strengen Kriterien sind wir sehr stolz darauf, als Wachstumschampion 2024 gewürdigt worden zu sein. Die Auszeichnung unterstreicht unsere erfolgreiche Arbeit im E-Commerce-Bereich, in deren Rahmen wir Kunden auf dem Weg zu einem florierenden Onlineshop begleiten. Zudem spiegelt sie die anhaltende Innovation und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens wider", so Torben Baumdick.Weitere Informationen zur BAUMDICK GmbH finden Sie unter: https://www.baumdick.de/Pressekontakt:BAUMDICK GmbHTorben BaumdickTelefon: +49 160 96688041E-Mail: support@baumdick.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: BAUMDICK GmbH, übermittelt durch news aktuell