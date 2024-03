BAT kurz vor dem Verkauf seiner Beteiligung an indischem Konglomerat

BAT verkauft über einen Blockhandel einen Anteil von 3,5% an ITC, seiner indischen Konglomeratsbeteiligung.

British American Tobacco (BAT) steht kurz davor, durch den Verkauf eines 3,5%igen Anteils am indischen Mischkonzern ITC über 2 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Laut einem Term Sheet, das am Mittwoch vom Wall Street Journal eingesehen wurde, werden die Aktien von ITC in einem Preisbereich zwischen 384 Indischen Rupien (etwa 4,64 US-Dollar) und 400,25 Indischen Rupien angeboten. BAT verkauft insgesamt 436,85 Millionen Aktien oder einen 3,5%-Anteil an ITC durch einen Blockhandel. Am unteren Ende der Preisspanne wird der Verkauf 2,03 Milliarden US-Dollar einbringen, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Es wird keine Preisorientierung gegeben, bis die Aktien am 13. März an den indischen Börsen gehandelt werden, und Investoren sollten ihre Nachfrageempfindlichkeiten über den gesamten Preisspanne hinweg angeben, so das Term Sheet. BAT, das seine Aktien über seine Einheit Tobacco Manufacturers verkauft, erklärte, dass es nach der Desinvestition weiterhin einen Anteil von 25,5% an ITC halten wird. Der FTSE 100 Zigarettenhersteller, zu dessen Marken Kent, Dunhill und Lucky Strike gehören, beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Blockhandel für den Rückkauf eigener Aktien über einen Zeitraum bis Dezember 2025 zu verwenden, beginnend mit fast 897 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

ITC ist eines der größten privaten Unternehmen Indiens mit Geschäftsinteressen in den Bereichen Konsumgüter des schnellen Umschlags, Hotels, Verpackung, Agribusiness und IT. Das Term Sheet zeigte, dass Bank of America Securities und Citigroup als gemeinsame Buchführer für den Deal fungieren.

