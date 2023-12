BAT-Aktie -7,5%: Das treibt Anleger zum Verkauf

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco (kurz: BAT; WKN: 916018) verliert am Mittwoch rund -7,5% an Wert und fällt im europäischen Handel auf ein neues Jahrestief. Aktuell notiert das Papier bei 27,22 €. Was reißt den Titel so kräftig nach unten? Und ist das eine große Chance, sich einen Dividenden-Aristokraten zu angeln?