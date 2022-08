BASF und Bayer: Die Kursziele stimmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der deutsche Leitindex DAX erlebte am Dienstag bis zum Nachmittag einen eher bescheidenen Tag: Um 42 Punkte ging es hinab auf 13.437 Punkte, ein Minus von 0,3 Prozent. An den DAX-Mitgliedern BASF und Bayer kann das nicht gelegen haben, sie setzten sich in die Spitzengruppe und legten ordentlich zu. Bis gegen 16 Uhr zog die BASF-Aktie 1,6 Prozent an auf… Hier weiterlesen