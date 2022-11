BASF mit aktuellen Pressefotos zur Forschungspressekonferenz am 17. November 2022

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ludwigshafen (ots) -Die chemische Industrie befindet sich in einem fundamentalen Wandel, den BASF mit neuen Konzepten und Herangehensweisen bei Rohstoffbasis und Produktentwicklung vorantreibt. Einige unserer Lösungen möchten wir Ihnen auf unserer diesjährigen Forschungspressekonferenz vorstellen.Die Pressekonferenz findet amDonnerstag, 17. November 2022, von 12:30 bis 15:00 UhrProgramm:- Dr. Melanie Maas-BrunnerVorstandsmitglied und Chief Technology Officer bei BASF SEMit Mikroorganismen zu mehr Nachhaltigkeit- Dr. Doreen SchachtschabelVice President White Biotechnology ResearchWeiße Biotechnologie: ein Schlüsselelement im BASF- Werkzeugkasten- Prof. Michael Helmut KopfDirector Alternative Fermentation PlatformsDr. Sean SimpsonChief Scientific Officer & Co-Founder, LanzaTechBASF und LanzaTech: alternative Kohlenstoffquellen für chemische Wertschöpfungsketten- Prof. Andreas KünkelVice President Research BiopolymersBioabbaubarkeit: von den Grundlagen zu nachhaltigen ProduktenDas ausführliche Programm finden Sie unter basf.com/forschungspressekonferenz (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbasf.com%2Fforschungspressekonferenz&data=05%7C01%7Cphilipp.rosskopf%40basf.com%7C73198e31ffe44aebfbc208dac7d4b303%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638042013588663523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gx7nh93yts4qBDLDaC8WjM9xE8%2Fdxdf%2B%2Bf8IdMWzhHA%3D&reserved=0). Dort können Sie auch kurz nach der Veranstaltung eine Aufzeichnung der Pressekonferenz abrufen.Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuell