BASF: Das Zahlenwerk des Q2!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Im heutigen Handel konnte sich der Preis der Aktien von BASF bereits um rund 2,5 Prozent steigern. Aktuell notieren sie bei 42,62 Euro. Der Markt reagiert also ziemlich positiv auf die gestrig veröffentlichten Quartalszahlen. Schauen wir uns diese genauer an! Umsatzwachstum! Im zweiten Quartal dieses Jahres hat der Chemiekonzern einen Umsatz in Höhe von 22,97 Milliarden Euro generiert. Davon blieb… Hier weiterlesen