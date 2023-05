BASF: Was für ein Kursziel - 55,08 €

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF-Aktien werden von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft.

Das wahre Kursziel wird auf einen Abstand von -14,67% zum aktuellen Kurs geschätzt.

• BASF legte am 28.04.2023 um +5,30% zu

• Das aktuelle Kursziel für BASF liegt bei 55,08 €

• Das Guru-Rating für BASF ist nun bei 3,87 nach zuvor 2,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die BASF-Aktie an der Börse eine positive Entwicklung von +5,30%. Dies fügt sich in eine Reihe von fünf Tagen mit einem Gesamtanstieg von +0,38% ein und lässt den Markt optimistisch erscheinen.

Aber hätten Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen? Die Stimmung jedenfalls scheint klar.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 55,08 € gesehen.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass Investoren mit einem Risikoabschlag in Höhe von...