BASF: Was der Milliarden-Deal für Anleger bedeutet

Die BASF (WKN: BASF11) hat ihre Such nach einem Käufer für die teils in Russland basierte Öl- und Gastochter Wintershall Dea beendet. Laut Analysten ist ein Deal über den Markterwartungen gelungen. Was bedeutet das für Aktionäre des DAX-Konzerns? Vor allem: Ist die Dividende im nächsten Jahr damit gesichert?