BASF: Potenzial von +4,09% bis zum Kursziel von 51,00 EUR

Die Aktie von BASF hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung hingelegt und erreichte am Finanzmarkt einen Anstieg von +2,76%. Insgesamt ergibt sich damit für die vergangenen fünf Handelstage ein Wachstum um +3,80%. Der Markt ist derzeit also relativ optimistisch.

Laut den durchschnittlichen Prognosen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 51,00 EUR. Dies würde Investoren ein potenzielles Kursgewinn-Potenzial in Höhe von +4,09% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen starken Kauf und sechs weitere setzen auf “Kauf”. 15 Experten haben sich weitgehend neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Vier weitere Analysten sind jedoch der Meinung dass ein Verkauf nötig sei...