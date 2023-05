BASF: Potenzial von 17,34% - Kursziel auf 54,06 EUR angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 54,06 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +17,34%. Die vergangenen fünf Handelstage sind durch einen negativen Trend gekennzeichnet.

• BASF verliert am 25.05.2023 -0,91%

• Mittelfristiges Kursziel bei 54,06 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,35 unverändert

Am gestrigen Tag hat die Aktie der BASF um -0,91% an Wert eingebüßt. Insgesamt ergibt sich damit für die letzten fünf Handelstage ein Verlust in Höhe von -3,03%. Dies lässt den Markt derzeit pessimistisch erscheinen.

Währenddessen sehen Bankanalysten das mittelfristige Kurspotenzial bei 54.06 Euro und halten somit eine positive Einschätzung zur Aktie des Chemieriesen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem schwachen Trend der...