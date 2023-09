BASF: Potenzial von +10,09% - Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF hat gestern an Wert verloren und notierte bei einem Abschlag von 1,04%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust in Höhe von 3,20%. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit eher pessimistisch.

Allerdings sind die Bankanalysten hinsichtlich des Potenzials der BASF-Aktie positiver gestimmt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt aktuell 49,98 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, ergibt sich für Investoren ein erfreuliches Kurspotenzial in Höhe von 10,09%.

Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere empfehlen einen Kauf. Die Mehrheit der Experten (16) stuft das Papier als “halten” ein. Lediglich vier Analysten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33.

Dieser positive Ausblick unterstreicht das Potential des...