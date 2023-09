BASF: Potenzial für Kursanstieg von fast 8%

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF ist nach Ansicht vieler Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,98 EUR und damit um +7,96% über dem aktuellen Wert.

• BASF-Aktie legt in einer Handelswoche um +2,66% zu

• 5 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating von BASF bleibt unverändert bei 3,39

Am gestrigen Tag stieg der Kurs der BASF-Aktie um +0,31%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich eine positive Entwicklung von insgesamt +2,66%, was auf Optimismus am Markt schließen lässt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 49,98 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hat die Aktie ein Potenzial für eine Steigerung von fast 8%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen die optimistische Prognose nicht.

Aktuell empfehlen jedoch...