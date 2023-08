BASF: Potenzial für Kursanstieg von +9,25% auf 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach Ansicht der Analysten ist die BASF Aktie momentan unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kursziel von 51,00 EUR – eine Steigerung um +9,25%. Die gestrige positive Entwicklung am Markt (+0,40%) scheint jedoch nicht alle Experten zu überzeugen.

• BASF legte am 09.08.2023 um +0,40% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 51,00 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,39 unverändert

In den letzten fünf Handelstagen gab es insgesamt einen Abwärtstrend (-1,19%), was pessimistische Stimmungen am Markt hervorruft.

Von insgesamt 31 Analysten empfehlen fünf ein starkes Kaufsignal und sieben sprechen sich optimistisch aus (Kauf). Neutral positionieren sich immerhin noch fünfzehn Experten (Halten), während nur drei das Papier zum Verkauf sehen.

Abschließend lässt sich sagen: Der Anteil positiver Einschätzungen liegt...