BASF: Potenzial für Kursanstieg bis zu 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF ist nach Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,00 EUR mit einem Potenzial für einen Anstieg um +9,17% gegenüber dem derzeitigen Kurs.

• BASF-Entwicklung am 11.08.2023: -0,96%

• Mittelfristiges Kursziel bei 51,00 EUR

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil bei 3,39

Am vorigen Handelstag verzeichnete die BASF-Aktie eine negative Entwicklung an den Finanzmärkten (-0,96%). Insgesamt betrachtet hat sich das Ergebnis in den letzten fünf Tagen neutral entwickelt und stand damit auf wöchentlicher Basis bei -0,68%. Der Markt zeigte sich relativ ausgeglichen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 51,00 EUR.

Laut Bankanalysten besitzt die Aktie ein mittelfristiges Potential zur Wertsteigerung um +9.17%, wenn sie das Kursziel erreicht....