BASF: Kursziel von 54,06 EUR empfohlen

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF wird derzeit nach Meinung verschiedener Analysten auf dem Markt unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 54,06 EUR und damit um +26,62% über dem aktuellen Preis.

• BASF legte am 22.06.2023 um +0,13% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating von BASF bleibt unverändert bei 3,35

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +0,13% verzeichnen und schließt damit eine Woche mit einem negativen Ergebnis ab (-6,78%). Die Stimmung in den Bankhäusern ist pessimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für BASF beträgt laut Analystenmeinungen aktuell 54,06 EUR. Sollten die Experten Recht behalten, ergibt sich daraus ein Potenzial für Investoren in Höhe von +26,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

5 Analysten...