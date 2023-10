BASF: Kursziel von 49,98 EUR um +17,32% entfernt

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF wird derzeit von Analysten als unterbewertet bezeichnet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 49,98 EUR und liegt somit um +17,32% über dem aktuellen Kurs.

• BASF: Kursentwicklung am 29.09.2023 bei 0,00%

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,33 gleich

• Anteil optimistischer Analysten bei +33,33%

Am letzten Handelstag blieb die BASF-Aktie unverändert im Vergleich zum Vortag (+0.00%). In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine Performance von -0.33%. Die Stimmung am Markt ist zurzeit relativ neutral.

Vier Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und sechs weitere sehen sie positiv bewertet (Rating “Kauf”). Eine neutrale Einschätzung geben 16 Experten ab (“halten”), während vier andere eine Verkaufsempfehlung aussprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anteil der optimistischen Analysten...