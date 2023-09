BASF: Das Kursziel liegt bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von BASF derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +8,76% des aktuellen Preises.

• BASF verzeichnete am 05.09.2023 einen Rückgang um -1,85%

• Das Kursziel von BASF beträgt 49,98 EUR

• Der Guru-Rating bleibt bei 3,33

Am gestrigen Tag hatte BASF einen Rückgang um -1,85% an den Finanzmärkten zu verzeichnen und erreichte in den letzten fünf Handelstagen eine negative Rendite von insgesamt -0,73%. Infolgedessen erscheint der Markt derzeit relativ neutral eingestellt.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten oder nicht, ist ihre Stimmung eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für BASF beträgt laut Durchschnittsbewertung aller Bankanalysten aktuell 49,98 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren bis dahin ein Potenzial von +8,76% erhalten. Nach dem jüngsten...