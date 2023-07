BASF: Kursziel bei 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF befindet sich nach Ansicht der Analysten aktuell in einer unterbewerteten Position. Das wahre Kursziel liegt daher um +7,11% höher als derzeit.

• Am 25.07.2023 stieg die BASF-Aktie um +0,72%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert für BASF bleibt unverändert bei 3,32

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von BASF einen Anstieg von +0,72%. Somit beträgt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage – und somit einer vollständigen Woche – ein Plus von insgesamt +1,21%. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das aktuelle Kursziel für BASF beträgt 51,00 EUR.

Laut den Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,11% und erreicht damit das Zielkursniveau von 51 Euro. Obwohl einige Analysten diese...