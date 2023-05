BASF: Kurspotenzial von fast 16%

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie des Chemie-Unternehmens BASF wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 55,08 EUR, was einem Potenzial von fast 16% entspricht.

• BASF-Aktie steigt um +3,40%

• Mittelfristiges Kursziel: 55,08 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,35

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +3,40% zu und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,20%. Die Einschätzung der Bankanalysten zur BASF-Aktie ist jedoch uneinheitlich. Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben haben,

sind vier Analysten der Meinung, dass es sich lohnt zu verkaufen.

Auch wenn sich neutral positionierte Experten größtenteils auf ein “Halten”-Rating geeinigt haben (14), geben insgesamt optimistisch...