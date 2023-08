BASF: Kurspotenzial von fast 10%

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie ist unterbewertet, so die Meinung der Analysten. Das wahre Kursziel liegt bei €51,00 – ein Potenzial von fast 10% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 08.08.2023 sank die Aktie um 1,28%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt €51,00

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39

Gestern fiel der Wert der BASF-Aktie an den Finanzmärkten um 1,28%. Insgesamt summierte sich das Minus in den letzten fünf Handelstagen auf -2,73%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die BASF-Aktie wurde von Bankanalysten auf €51,00 festgelegt – ein Potential von knapp zehn Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis. Während fünf Analysten einen Kauf empfehlen und sieben optimistisch sind aber nicht euphorisch bleiben (“Kauf”-Rating), raten vierzehn Experten dazu “zu halten”. Nur drei...