BASF: Kurspotenzial von +7,13% auf 51,00 EUR

Die Aktie des Chemiekonzerns BASF hat an der Börse in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -2,26% verzeichnet. Das mittelfristige Kursziel für die BASF-Aktie liegt bei 51,00 EUR und könnte Investoren ein Potenzial von +7,13% eröffnen.

• BASF: Kursziel bei 51,00 EUR

• Am 02.08.2023 mit -2,26%

• Guru-Rating bleibt bei 3,39

Laut Einschätzung von fünf Bankanalysten ist die Aktie aktuell ein starker Kauf und sieben Analysten sehen das Rating “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) haben sich hingegen 15 Experten gegeben. Drei Analysten sind der Meinung die Aktie solle verkauft werden und ein Experte empfiehlt sogar sofortigen Verkauf (Anteil optimistischer Analysten: +38,71%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei...