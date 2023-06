BASF: Kurspotenzial von +17,30% auf 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie ist laut Analysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 54,06 EUR. Somit eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +17,30%. Trotz einer neutralen jüngsten Kursentwicklung teilen die meisten Experten diese Einschätzung.

• Aktueller BASF-Kurs: -1,78% am 09.06.2023

• Guru-Rating bleibt mit 3,35 gleich

• Positive Bewertungen durch insgesamt 45% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen verlor die BASF-Aktie -0,73%. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,78%. Die Stimmung am Markt scheint somit relativ neutral zu sein. Allerdings legten in letzter Zeit einige Bankanalysten eine positive Einstellung zur Aktie an den Tag.

Besonders optimistische Meinungen haben dabei fünf Analysten geäußert und empfehlen einen Kauf der Aktien. Sieben weitere Experteneinschätzungen setzen ebenfalls auf...