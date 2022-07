BASF: Besser als erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Berichtssaison kommt langsam in Fahrt und kürzlich konnte BASF entgegen den Erwartungen der Analysten mit ansehnlichen Zahlen und einem Milliardengewinn punkten. Zu verdanken hat der Konzern dies in erster Linie seinen Geschäften im Öl- und Gasbereich, wo die Preise in den letzten Monaten in schwindelerregende Höhen angestiegen sind. Beim Umsatz konnte BASF um satte 16 Prozent auf 22,97 Milliarden…