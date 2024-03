BASF-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Aktienkurs von Basf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 20,97 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -17,16 Prozent, und Basf liegt aktuell 20,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Basf-Aktie in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basf mit einem Wert von 186,14 deutlich über dem Mittel in der Branche "Chemikalien" liegt, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 95,5, was einem Abstand von 95 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell einen Wert von 27,93 anzeigt, was auf eine Überverkaufsituation hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Gut".

